Kuşadası Belediyesi Sağanak Yağış Sonrası Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ekipleri, sağanak yağış sonrası vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için rögar ve mazgalları düzenli olarak temizliyor, kanalizasyon hatlarında tıkanıklık meydana gelmemesi için gerekli önlemleri alıyor.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, devam eden sağanak dolayısıyla olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması ile yapılan müdahaleler, ortaya çıkabilecek sorunları önlüyor. Son olarak Değirmendere Mahallesi Kirazlı Yolu Caddesi üzerinde tıkanan mazgalda kombine kanal açma aracı ile çalışma gerçekleştiren ekipler, İkiçeşmelik Mahallesi 611. Sokak üzerinde biriken çamur ve çakıl taşlarını da temizledi.