Kuşadası Belediyesi, Söke'deki Yangına Su Tankerleriyle Destek Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Belediyesi, Söke'deki Yangına Su Tankerleriyle Destek Gönderdi

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın sonrası Kuşadası Belediyesi, itfaiye çalışmalarına destek sağlamak için bölgeye su tankerleri gönderdi.

23.02.2025 13:12  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Söke'de bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla su tankerlerini bölgeye gönderdi.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasında, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sıkıştırılmış atık kağıtların depolandığı alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Kuşadası Belediyesi de yangının çıktığı ilk andan itibaren söndürülmesi için seferber oldu. Bu kapsamda, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri bölgeye gönderildi. Söke'deki tankerler, sahada itfaiyeye gerekli su desteğini sağlıyor.

Kaynak: ANKA

Organize Sanayi Bölgesi, Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, Söke'deki Yangına Su Tankerleriyle Destek Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti’ye katıldı Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
12:20 Özlem Zengin, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer almadı Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı
11:33 Erdoğan TÜSİAD’a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki... Erdoğan TÜSİAD'a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki...
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 14:20:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, Söke'deki Yangına Su Tankerleriyle Destek Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.