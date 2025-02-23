Kuşadası Belediyesi, Söke'deki Yangına Su Tankerleriyle Destek Gönderdi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Söke'de bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla su tankerlerini bölgeye gönderdi.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasında, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sıkıştırılmış atık kağıtların depolandığı alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Kuşadası Belediyesi de yangının çıktığı ilk andan itibaren söndürülmesi için seferber oldu. Bu kapsamda, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri bölgeye gönderildi. Söke'deki tankerler, sahada itfaiyeye gerekli su desteğini sağlıyor.