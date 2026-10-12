Kuşadası Belediyesi, Yavansu'da 2 bin 500 metrekarelik yeni yol yapımına başladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Yavansu'da 2 bin 500 metrekarelik yeni yol yapımına başladı

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Kuşadası Belediyesi, Yavansu\'da 2 bin 500 metrekarelik yeni yol yapımına başladı
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Kuşadası Belediyesi, Karaova Mahallesi'nde 12 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasını tamamladı. Ekipler, Yavansu Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik yeni yol yapımına başladı; Alacamescit Mahallesi'nde de kilit parke taşı döşeyecek.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Karaova Mahallesi'nde 12 bin metrekarelik alanda yürüttüğü kilit parke taşı döşeme çalışmasını tamamladı. Yavansu Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik yeni bir yol yapımına başlayan ekipler, Alacamescit Mahallesi'nde de kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirecek.

Kuşadası Belediyesi'nin kent merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yeni haftaya hızlı başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaova Mahallesi Zitur Sitesi çevresindeki 12 bin metrekarelik alanda yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı.

Ekipler, Yavansu Mahallesi 4118 Sokak'ta da 2 bin 500 metrekarelik yeni bir yol yapım projesine başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Alacamescit Mahallesi Sönmez Sokak'ta da eskiyen zeminin sökülmesinin ardından kilit parke taşı döşeyecek.

Kaynak: ANKA
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