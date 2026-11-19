Kuşadası'nda bahçeden kaçan deve kuşunu yakalama çabası cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nde sahibinin bahçesinden kaçan deve kuşu trafikte ilerledi. Uydukent mevkisinde iş yerlerinin bulunduğu alanda vatandaşların çabalarına rağmen yakalanamayan hayvanın koştuğu anlar cep telefonuyla kaydedildi ve deve kuşu bölgeden uzaklaştı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahibinin bahçesinden kaçan deve kuşunu yakalama çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Değirmendere Mahallesi'nde bahçeden kaçan deve kuşu, bir süre trafikte ilerledi.
Daha sonra Uydukent mevkisinde iş yerlerinin bulunduğu alana yönelen deve kuşunu fark eden vatandaşlar, hayvanı yakalamaya çalıştı.
Vatandaşların çabalarına rağmen yakalanamayan deve kuşunun koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hayvan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA
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