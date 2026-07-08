Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlar Denizi'nde Yol Yenileme Çalışması

(AYDIN) - İlçe genelinde üstyapı yatırımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda yol yenileme çalışmalarına başladı.

Kuşadası Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Turizm kentine yakışan modern ve konforlu yollar oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yeni bir yol yenileme çalışması daha hayata geçirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen haftalarda Kadınlar Denizi Mahallesi 4'üncü Sokak'ta başlattığı yol yenileme çalışmalarını sürdürürken, eş zamanlı olarak 590'ıncı Sokak'ta da kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışma kapsamında ekipler, zemini uzun yıllar güvenle kullanılabilecek hale getirmek için titizlikle çalışıyor.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından yenilenen yol, mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak. Böylece bölgedeki ulaşım konforu ve yaya güvenliği artırılırken, Kadınlar Denizi Mahallesi modern ve estetik bir yol ağına daha kavuşmuş olacak.