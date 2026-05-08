Kuşadası Belediyesi, Taziye Hizmetleri Birimi Projesi İçin Çalışmalara Başladı

Kuşadası Belediyesi, Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kamuoyuna duyurulan vatandaşların zor günlerinde yanında olmayı amaçlayan Taziye Hizmetleri Birimi projesini hayata geçirmek için çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Öztürk Sokak'ta bulunan 240 metrekarelik alanda hazırlık çalışmalarına başladı. Mahalle sakinlerinin taziye süreçlerinde daha düzenli ve konforlu bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla planlanan proje kapsamında zemin düzenleme ve altyapı çalışmaları yürütülüyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak taziye hizmetleri biriminin vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.