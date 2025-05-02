Kuşadası'nda Turistik Çarşılarda İşgaliye Denetimleri Başladı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin ilçe genelinde devam eden işgaliye denetimlerinin son durağı turistik çarşılar oldu.

2019 yılından bu yana sıfır işgaliye kuralını uygulayan Kuşadası Belediyesi, mayıs ayının gelmesi ile yerli ve yabancı konuklarını en iyi şekilde karşılamak üzerine hazırlıklarına hız verdi. Bu kapsamda ekipler, ilçe ekonomisinin can damarı olan turistik çarşıları da sezona hazırlıyor.

Barbaros Bulvarı, Sağlık ve Kahramanlar Caddeleri ile Kaleiçi, Grand ve Orient Bazaar'da denetim yapan zabıta ekipleri, sıfır işgaliye kuralını ihlal ederek yolları, kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden esnafa gerekli uyarılarda bulundu.

İşletme sahiplerinden sezon başlamadan önce gerekli hazırlıklarını tamamlamasını isteyen ekipler, yapılan uyarılara rağmen işgaliye kurallarına uymamakta ısrar eden işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.