Kuşadası'nda Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Pazarı Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Pazarı Büyük İlgi Görüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından açılan yerel üretici pazarı, yoğun ilgi görüyor. İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan üreticilerin mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu pazarda, doğal ve lezzetli yiyeceklerin yanı sıra el yapımı ürünler de bulunuyor.

29.08.2024 17:43
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından yerel üreticiyi ve tüketiciyi aracısız buluşturmak için her perşembe Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı, büyük ilgi görüyor. İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan üreticilerin mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu pazar, yurttaşlara uygun fiyata sağlıklı beslenme imkanı sunuyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından açılan yerel üretici pazarı, yoğun ilgi görüyor. Kirazlı, Caferli, Çınar ve Soğucak mahallelerinde yaşayan yerel üreticilerin mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu pazarda, kadınlar tarafından yapılan yerel tatlar da bulunuyor. İçli köfteden yaprak sarmasına, otlu börekten keşkek ve aşureye kadar birbirinden lezzetli yiyeceklerin büyük rağbet gördüğü pazarda, doğal yollarla üretilen yumurta, bal ve süt gibi hayvansal ürünler de yer alıyor. El açması gözleme ve bazlama tezgahları ise pazara ayrı bir renk katıyor.

Davutlar Mahallesi'nde ikamet eden ve pazarda kendi üretimi olan balları satan Nagihan Memiş, kendi ürettiği ürünleri satmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Pazardan memnunum. Alım gücünün düşmüş olması satışlarımıza da yansıdı. Ancak yine de memnunuz" diye konuştu. Sokağın açıldığı ilk günden bu yana el açması gözleme satan Zahide Hanım da ev ekonomisine katkı sunmanın mutluluk verici olduğuna dikkat çekerek "Satışlarımız gayet iyi. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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