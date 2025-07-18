Kuşak ve Yol Konferansı Chongqing'de Yapıldı

CHONGQİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Yurtdışındaki Çinlilerle İşbirliği ve Kalkınma Konferansı'nın ilki perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlendi. Konferans, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ilerletmek üzere yurtdışındaki Çinli toplulukların potansiyelinden yararlanmayı hedefliyor.

Konferansta, yeşil enerji, sınır ötesi ticaret, gelişmiş imalat ve dijital ekonomi sektörlerinde 66 projeyi kapsayan toplam 43,79 milyar yuan (yaklaşık 6,13 milyar ABD doları) değerinde anlaşmalar imzalandı.

72 ülke ve bölgeden Çinli iş örgütlerini temsil eden kurucu üyelerin katılımıyla oluşturulan "Kuşak ve Yol Yurtdışı Çin İş Ağı" da konferans kapsamında resmen başlatıldı. Ağ, küresel Çinli iş kaynaklarını bir araya getirerek ticaret, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Konferansta yeni enerji, imalat ve insani yardım gibi alanlardaki katkıları öne çıkaran 10 örnek olay da "Kuşak ve Yol için Yurtdışındaki Çinliler" başlığıyla yayımlandı.

Tüm Çin Yurtdışından Dönen Çinliler Federasyonu ile Chongqing ve Sichuan eyalet yönetimlerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, 110'dan fazla ülke ve bölgeden 500'ün üzerinde yurtdışındaki Çinli temsilciyi bir araya getirdi.