Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Mikro Kredi Ofisi'ni Ziyaret Etti
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Mikro Kredi Ofisi'ni Ziyaret Etti

16.01.2026 12:11  Güncelleme: 13:09
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Mikro Kredi Ofisi'ni ziyaret ederek kadın girişimciliğin desteklenmesi ve küçük ölçekli işletmelerin ekonomik hayata katılımı hakkında bilgi aldı. Kahveci, sosyal hayata katılıma destek sunacak projelerin önemine vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Belediyesi İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) binasında hizmet veren Mikro Kredi Ofisini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı İç Anadolu Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz ve Kütahya Şube personeli Sevgül Tuna ile bir araya gelindi.

"Sosyal hayata katılımlarına destek sunacak her türlü çalışmayı destekliyoruz"

Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kahveci, kadın girişimciler ile küçük ölçekli işletmelerin ekonomik hayata katılımının önemine dikkat çekti. Kahveci, kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik yerel düzeyde yeni projelerin geliştirilebileceğini ifade etti. Mikro kredi uygulamaları, başvuru süreçleri ve sağlanan destekler hakkında da bilgi alan Kahveci, "Kadınlarımızın üretkenliğini artıracak, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirecek ve sosyal hayata katılımlarına destek sunacak her türlü çalışmayı destekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

