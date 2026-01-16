Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Mikro Kredi Ofisi'ni Ziyaret Etti

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Mikro Kredi Ofisi'ni ziyaret ederek, TİSVA ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı İç Anadolu Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz ve Kütahya Şube personeli Sevgül Tuna ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Belediyesi İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) binasında hizmet veren Mikro Kredi Ofisini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı İç Anadolu Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz ve Kütahya Şube personeli Sevgül Tuna ile bir araya gelindi.

"Sosyal hayata katılımlarına destek sunacak her türlü çalışmayı destekliyoruz"

Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kahveci, kadın girişimciler ile küçük ölçekli işletmelerin ekonomik hayata katılımının önemine dikkat çekti. Kahveci, kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik yerel düzeyde yeni projelerin geliştirilebileceğini ifade etti. Mikro kredi uygulamaları, başvuru süreçleri ve sağlanan destekler hakkında da bilgi alan Kahveci, "Kadınlarımızın üretkenliğini artıracak, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirecek ve sosyal hayata katılımlarına destek sunacak her türlü çalışmayı destekliyoruz" dedi.