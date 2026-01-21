Kütahya'da 2026 Yılının İlk Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Kütahya'da 2026 Yılının İlk Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

21.01.2026 10:13  Güncelleme: 11:04
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorunları ve talepleri değerlendirip çözüm yollarını tartıştı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2026 yılının ilk Muhtarlar Toplantısı'nda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı, 2026 yılının ilk buluşmasıyla Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıda; mahallelerin mevcut durumu, vatandaşlardan gelen talepler, muhtarların önerileri ve öncelikli ihtiyaçlar ele alındı.

Son üç aylık süreçte iletilen taleplerin çözüm durumuna ilişkin istatistiksel veriler paylaşılırken, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Muhtarların merak ettiği sorular da tek tek şeffaflıkla yanıtlandı.

Kahveci, muhtarlarla sürdürülen güçlü iletişim ve istişarenin şehrin yönetiminde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, toplantıların sorunların hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulmasında önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Katılımları için muhtarlarıa teşekkür eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin her noktasında yaşam kalitesini yükseltmek için iş birliği içerisinde çalışılacağına dikkati çekti.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da düzenli olarak gerçekleştirilen buluşmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplantıların devam etmesinin mahallelerin sorunlarının çözümüne önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.