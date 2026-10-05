Kütahya'da 4 katlı apartmanda yangın söndürüldü, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Kütahya'da 4 katlı apartmanda yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

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Kütahya\'da 4 katlı apartmanda yangın söndürüldü, yaralanan olmadı
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Kütahya'da Servi Mahallesi Servi Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin mutfağında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; apartman tedbir amacıyla tahliye edildi, yaralanan olmadı ve dairede zarar oluştu, soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da, 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin mutfağında çıkan yangını itfaiyeciler söndürdü. Yangın sırasında apartmandakiler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Servi Mahallesi Servi Sokak'taki 4 katlı binada, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktığını görenlerin ihbarıyla adrese; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangının çıktığı apartmanı tedbir amacıyla tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, dairede ise zarar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
KurtarmaGüvenlikİtfaiyeKütahyaGüncelOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 4 katlı apartmanda yangın söndürüldü, yaralanan olmadı - Son Dakika
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