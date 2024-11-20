Kütahya\'da Çocuk Meclisi Kuruldu

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Kütahya'da, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kütahya Kent Konseyi Çocuk Meclisi açılışı ve Çocuk Meclisi başkanlık seçimi yapıldı.

Kütahya Belediyesindeki seçimlere Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başkan yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci ile üyeler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, burada yaptığı konuşmada, kentte ilk defa kurulan Çocuk Meclisinin açılışını yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Bu çalışma ile çocukların kendilerini daha rahat ifade edeceklerini dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeyi sadece Kütahya'mız için değil Türkiye için örnek teşkil edecek bir adım, bir gelişme ve bir iyileşme olarak değerlendiriyoruz. Özellikle Dünya Çocuk Hakları Günü'nde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bu adımı atıyor olmak hepimiz için gurur verici. Her çocuğun kendisini ilgilendiren konularda özgürce görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çocuklarımız şehrimizde artık söz sahibi olacak. Demokrasi kültürünü küçük yaştan itibaren öğrenecek ve kendini topluma özgürce ifade edebilme, fikri takip noktasında kendini ortaya koyma yolunu açıyoruz."

Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci de konuşmasında, "Çocuklarımızın haklarının korunması ve onlara değerli bireyler olarak destek sunulması, daha iyi bir geleceğin temellerini atmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün Kütahya Kent Konseyi Çocuk Meclisi açılışıyla çocuklarımızın sesini daha güçlü duyuracak onların hayallerine giden yollar yanlarında olacağız."

Konuşmaların ardından başkanlığa aday olan çocuklar sahneye çıkarak kendilerini tanıtıp vaatlerini anlattı.

Açık oylama usulü ile yapılan seçimde aday olan 9 yaşındaki Alya Asya Kehribar başkan seçildi.

Öte yandan, aday olan Buğlem İlke Özger'in adlığı oylar, kendisine destek veren arkadaşlarının üye olmadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Olayın ardından Özger, öğretmeni olduğu öğrenilen kişi ve arkadaşlarıyla salonu terk etti.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından ise Kent Konseyi Meclisi, Özger'in de oylarının geçerli sayıldığı ve meclis üyesi olarak görev alacağı bilgisini paylaşıldı.