Kütahya'da İki Sürücüye Video Çekim Ceza!

16.03.2026 17:42
Seyir halindeyken video çeken iki sürücüye toplam 9 bin TL ceza uygulandı. Olay görüntülendi.

KÜTAHYA'da seyir halindeyken otomobillerini yan yana getirip, cep telefonuyla çekim yapan 2 sürücüye toplam 9 bin TL idari para cezası uygulandı. O anlar, arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Sanal medyada paylaşmak için video çekmek isteyen iki sürücü, seyir halindeyken araçlarını yan yana getirerek ilerledi. Her iki şeridi de kapatan araçlar nedeniyle trafikteki diğer sürücüler ilerlemekte zorlanırken, o anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde görüntülerde yer alan araçların plakaları tespit edildi.

2 SÜRÜCÜYE AYRI CEZA

Ekipler tarafından yapılan incelemede, 16 BMR 509 plakalı araca en soldaki şeridi sürekli işgal etmek, geçmek isteyen araçlara yol vermemek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 7 bin TL ceza kesildi. 43 HK 959 plakalı araca ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve başka araçları tehlikeye düşürecek şekilde ani yavaşlamak gerekçesiyle 2 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

