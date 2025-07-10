Kütahya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN SAMAN BALYASINDAN ÇIKMIŞ

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya'nın Gediz ilçesi ile Uşak il sınırı arasında çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yapılan incelemede soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede orman yangınının saman balya makinasından ziraat arazisine sıçrayan alevler nedeniyle çıktığını açıklayan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü açıklamasında, "Uşak-Kütahya sınırında Uşak Derbent Köyü civarında saman balya makinasından ziraat arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına Kütahya Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile civar köylere sıçramadan kontrol altına alınmıştır" denildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.