Kütahya\'da Servis Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'da işçi servisi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

O.Ç. yönetimindeki 43 S 0080 plakalı işçi servisi, Fettan Söğütleri Caddesi'nde tren yolundan manevra yaptığı sırada İ.B. idaresindeki 43 S 424 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada sürücülerden O.Ç, ile öğrenci servisinde bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada çarpışmanın etkisiyle park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.