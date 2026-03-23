Kütahya'da Tarım Fotoğrafları Sergisi

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'ndan seçki fotoğraflar, Kütahya'da sergileniyor.

Fotoğraflar, kentteki bir alış veriş merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, yarışmanın bu yıl 15'incisinin düzenlendiğini hatırlatarak 6 kategoride oluşan fotoğrafların sergilendiğini söyledi.

Sergide çeşitli ülkelerden tarım, orman, tabiat ve emeğin birlikte sergilendiğini dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Burada amacımız tarımın önemini ortaya koymak. Tarım ve ormanla insanı bir araya getirmek. Bu yarışma tarımı, ormanı, kültürü, sanatı, emeği, paylaşmayı görsel hale getiren bir yarışma oldu. Hem bu bilinci artırmak, hem de farkındalığı artırmak ve insanlarımızın tarıma olan bakışını geliştirmek. Tüm misafirlerimizi, Kütahyalı hemşerilerimizi sergimize davet ediyorum."

Açılışa, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya Koordinatörü Birsen Karaaslan, müdürlük personeli ve vatandaşlar katıldı.

Sergi 3 gün süreyle açık kalacak.