Kütahya'da Yaban Mersini Üreticileri İçin Eğitim ve İş Birliği Programı

(KÜTAHYA) - Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) ile Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle "Yaban Mersini (Blueberry) Yetiştiriciliği Eğitimi ve Uluslararası İş Birliği Buluşması" düzenlendi. Buluşmaya, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Kütahya Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Yaban Mersini Yetiştiriciliği Eğitimi ve Uluslararası İş Birliği Buluşması'na Kahveci'nin yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, iş insanları, sektör temsilcileri ve üreticiler büyük ilgi gösterdi. Buluşma kapsamında yaban mersini yetiştiriciliğinin tarımsal üretime sağlayacağı katkılar, sürdürülebilir tarım uygulamaları, uluslararası iş birlikleri ve sektörel gelişim fırsatları ele alındı.

Buluşmada; modern üretim teknikleri, verimlilik süreçleri ve ihracat potansiyeline yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Tarımsal kalkınma ve yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik yürütülebilecek ortak çalışmaların da görüşüldüğü buluşmada, uluslararası iş birliklerinin üreticiye sağlayacağı katkılar vurgulandı.

Kahveci de sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Tarım ve üretim odaklı projelerin şehir ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Kahveci, ekonomiyi ve üretimi destekleyen her çalışmanın kıymetli olduğunu belirtti.