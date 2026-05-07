Kütahya'da Yaban Mersini Üreticileri İçin Eğitim ve İş Birliği Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Yaban Mersini Üreticileri İçin Eğitim ve İş Birliği Programı

07.05.2026 15:01  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde, Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen 'Yaban Mersini Yetiştiriciliği Eğitimi ve Uluslararası İş Birliği Buluşması'nda, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve uluslararası iş birlikleri ele alındı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) ile Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle "Yaban Mersini (Blueberry) Yetiştiriciliği Eğitimi ve Uluslararası İş Birliği Buluşması" düzenlendi. Buluşmaya, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Kütahya Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Yaban Mersini Yetiştiriciliği Eğitimi ve Uluslararası İş Birliği Buluşması'na Kahveci'nin yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, iş insanları, sektör temsilcileri ve üreticiler büyük ilgi gösterdi. Buluşma kapsamında yaban mersini yetiştiriciliğinin tarımsal üretime sağlayacağı katkılar, sürdürülebilir tarım uygulamaları, uluslararası iş birlikleri ve sektörel gelişim fırsatları ele alındı.

Buluşmada; modern üretim teknikleri, verimlilik süreçleri ve ihracat potansiyeline yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Tarımsal kalkınma ve yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik yürütülebilecek ortak çalışmaların da görüşüldüğü buluşmada, uluslararası iş birliklerinin üreticiye sağlayacağı katkılar vurgulandı.

Kahveci de sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Tarım ve üretim odaklı projelerin şehir ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Kahveci, ekonomiyi ve üretimi destekleyen her çalışmanın kıymetli olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Yaban Mersini Üreticileri İçin Eğitim ve İş Birliği Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:19:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yaban Mersini Üreticileri İçin Eğitim ve İş Birliği Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.