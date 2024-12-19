Kütahya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.
Güzel manzaralar da oluşturan sisin öğlen etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
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