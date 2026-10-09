Kütahya Emet'te zimmet iddiasıyla kooperatif yönetiminden 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya Emet'te zimmet iddiasıyla kooperatif yönetiminden 12 şüpheli tutuklandı

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Kütahya Emet\'te zimmet iddiasıyla kooperatif yönetiminden 12 şüpheli tutuklandı
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Kütahya Emet'teki Taşıcılar Kooperatifi'nde eski ve yeni yönetime yönelik zimmet iddialarına ilişkin soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı. CİMER şikayetleri sonrası aralarında eski ve yeni yönetim başkanlarının da bulunduğu 12 şüpheli cezaevine konuldu, soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Taşıcılar Kooperatifi'nde eski ve yeni yönetime yönelik düzenlenen 'Usulsüzlük ve zimmet' operasyonunda aralarında başkanların da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Emet Taşıcılar Kooperatifi'nde eski ve yeni yönetimi hakkında CİMER'e çok sayıda şikayet iletildi. Şikayetlerde usulsüzlük, zimmet, görevini kötüye kullanma iddiaları yer aldı. Emet Cumhuriyet Savcılığı'nca iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmaların ardından savcılık talimatıyla polis ekiplerince operasyon düzenlenirken aralarında eski ve yeni yönetimin başkanı, başkan yardımcısı, denetleme kurulu üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde usulsüzlük, zimmet, görevini kötüye kullanma iddialarına yönelik ifadeleri alınan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusuna alınan 12 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi3. SayfaKütahyaGüncelEmetSuçSon Dakika

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