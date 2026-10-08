Kütahya-Tavşanlı yolunda takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı, biri ağır - Son Dakika
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Kütahya-Tavşanlı yolunda takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı, biri ağır

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Kütahya-Tavşanlı yolunda takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı, biri ağır
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Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 24'üncü kilometresinde saat 10.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp tarlaya uçtu, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı; birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atıp tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kütahya- Tavşanlı kara yolu 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Bülent Vural'ın kontrolünü kaybettiği 55 AEY 17 plakalı otomobil, takla atıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü Bülent Vural ile araçtaki Yeter Vural, Sıla Nur Vural (24) ve Huriye Vural (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp, ambulansla kaldırıldıkları Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya-Tavşanlı yolunda takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı, biri ağır - Son Dakika
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