Kütahya Valisi Işın, atıl köy okullarını kadınların sosyal hayatına kazandıracak

Kütahya Valisi Musa Işın, kullanılmayan köy okullarının sosyal tesise dönüştürülmesi ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları anlattı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Valilik himayesinde düzenlenen yemek programında muhtarlarla bir araya gelerek köylerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa il protokolü, Kütahya Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İsmail Arı, Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Sarıkaya ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlara hitap eden Vali Işın, köylerde sosyal yaşam alanlarının artırılmasına önem verdiklerini belirterek kullanılmayan okul binalarının vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Köylerde atıl durumdaki okul binalarının sosyal tesise dönüştürülmesini hedeflediklerini açıklayan Işın, uygun bina bulunmayan yerlerde ise malzeme desteğiyle yeni tesisler yapılabileceğini belirtti.

Bu alanların köy halkının bir araya gelebileceği ortak kullanım yerleri olacağını vurgulayan Işın, özellikle kadınların sosyal hayata katılımını artıracak ortamlar oluşturmak istediklerini kaydetti.

Köylerde yol ve sokak düzenlemeleri başta olmak üzere günlük yaşamı kolaylaştıracak hizmetlerin sürdüğünü aktaran Vali Işın, muhtarların ilettiği taleplerin takip edildiğini bildirdi.

Işın, ihtiyaçların mevcut imkanlar doğrultusunda karşılanması ve köylerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.