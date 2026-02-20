Kutsal Aile Bazilikası 172,5 Metreye Ulaştı - Son Dakika
Kutsal Aile Bazilikası 172,5 Metreye Ulaştı

20.02.2026 18:18
Gaudi'nin eseri Kutsal Aile Bazilikası, İsa Kulesi'nin son parçasının eklenmesiyle en yüksek noktasına ulaştı.

İspanya'da turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerin başında gelen, mimar Antoni Gaudi'nin 19. yüzyıldan kalma yapıtı Kutsal Aile (La Sagrada Familia) Bazilikası, İsa Kulesi'nin haçının üst kolunun yerleştirilmesiyle 172,5 metreye ulaşarak en yüksek noktasına getirildi.

Kutsal Aile Bazilikası'nın en yüksek noktasına ulaştığı, İsa Kulesi'nin tamamlanmasını sağlayacak son bölüm büyük bir vinç ile yerleştirildi.

Kutsal Aile İnşaat Kurulu Vakfı, yerel saat ile 10.00 (TSİ 12.00) civarında başlayan parçaların yerleştirme çalışmalarını sosyal medya kanallarından canlı yayınladı.

Ekim 2025'te 162,9 metre yüksekliğe ulaşan Kutsal Aile Bazilikası, o zamandan beri dünyadaki en yüksek dini yapı olma özelliğini taşırken, bugünkü parça ile yükseklik 172,5 metreye çıkarılmış oldu.

İsa Kulesi'nin açılışı, mimar Gaudi'nin ölüm yıl dönümüne denk gelen 10 Haziran'da gerçekleşecek.

Barselona kentinde 144 yıldır inşası devam eden Kutsal Aile Bazilikası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Yapımı tamamlandığında 13 bin kişilik bir kapasiteye sahip olacak Kutsal Aile Bazilikası'nda toplamda 18 olan kulelerin 12'si Hz. İsa'nın havarilerini, 4'ü İncil'i yazanları, diğer 2'si de Hz. İsa ve Meryem Ana'yı simgeliyor.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

