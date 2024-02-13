Kuveyt Emiri ve Bahreyn Kralı, ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel gelişmeleri görüştü

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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA ve Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberlerine göre, Bahreyn Kralı Al Halife, ülkeyi ziyaret eden Kuveyt Emiri Sabah ile başkent Manama'da bir araya geldi.

Başkent Manama'daki Sahir Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler, yakın işbirliği ve koordinasyonun çeşitli yönleri ile bunları güçlendirmenin ve geliştirmenin yolları gözden geçirildi.

Görüşmede ayrıca bölgede yaşanan gelişmelerin yanı sıra genel olarak bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bunların uluslararası barış ve güvenliğe yansımaları ele alındı.

Bahreyn Kralı Al Halife, ikili ilişkilerin güçlendirilmesindeki çabaları ve rolü nedeniyle Kuveyt Emiri Sabah'a "Şeyh İsa bin Selman Madalyası" ve "Bahreyn Kılıcı" verdi.