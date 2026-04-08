Kuveyt Konsolosluğu'na Saldırı Kınandı
Kuveyt Konsolosluğu'na Saldırı Kınandı

08.04.2026 07:32
Kuveyt, Basra'daki konsolosluğuna düzenlenen baskını 'kabul edilemez ihlal' olarak değerlendirdi.

Kuveyt, Irak'ın Basra kentindeki Kuveyt Başkonsolosluğu binasının bir grup gösterici tarafından basılmasını "kabul edilemez bir ihlal" olarak nitelendirerek kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Basra kentinde bulunan Kuveyt Başkonsolosluğunun bir grup protestocu tarafından basılmasına tepki gösterildi.

"Bu eylem, diplomatik norm ve sözleşmeler açısından kabul edilemez ciddi bir ihlaldir." denilen açıklamada, söz konusu eylem ve Irak topraklarındaki diplomatik temsilciliklerle ilgili güvenlik ihmallerinden Bağdat yönetimi sorumlu tutuldu.

Eyleme karışan herkesten hesap sorulması için Irak hükümetinin gerekli adımları atması talebinde bulunulan açıklamada, "Kuveyt, yaşanan bölgesel ve uluslararası çekişmelerde taraf olmadığı gibi topraklarındaki yabancı diplomatik temsilciliklerin herhangi birine saldırılmasına izin vermez." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Başkonsolosluğa yönelik eylemi kınadı ve Kuveyt'le dayanışma mesajları paylaştı.

Irak, soruşturma komitesi oluşturdu

Bu arada Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Basra'daki Kuveyt Başkonsolosluğuna yönelik eylem şiddetle kınandı.

Protestocuların Kuveyt Başkonsolosluğuna düzenlediği baskınla ilgili bir soruşturma komitesi oluşturulduğu aktarılan açıklamada, ülkedeki yabancı diplomatik temsilciliklere yönelik her türlü eylemin reddedildiği kaydedildi.

Basra'nın Hor Zubeyr bölgesinde bir yerleşim yerine düzenlenen saldırıyı protesto eden Iraklı bir grup, Basra'daki Kuveyt Başkonsolosluğu'nu basarak binadaki Kuveyt bayrağını indirmişti.

Protestocular, saldırının Kuveyt'ten yapılan ABD kaynaklı bir saldırı olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kuveyt, Basra, Son Dakika

’Uygun fiyata taşıyacağız’ dedikleri malları çalan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon 'Uygun fiyata taşıyacağız' dedikleri malları çalan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon
Polisan Holding el değiştiriyor Alıcı Süper Lig kulübü başkanı Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış
Hadise polemiğinde Sinan Burhan’dan mayo çıkışı: Bu çağdaşlıksa ben gericiyim Hadise polemiğinde Sinan Burhan'dan mayo çıkışı: Bu çağdaşlıksa ben gericiyim

08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
08:01
Piyasalar hareketlendi Petrol ve altında büyük değişim
Piyasalar hareketlendi! Petrol ve altında büyük değişim
07:10
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes İşte 10 maddelik anlaşma planı
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı
06:50
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan’ı kapsamıyor
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan'ı kapsamıyor
04:59
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
02:43
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı
İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
Advertisement
