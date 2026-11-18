Kuveyt ordusu İHA saldırılarını hava savunmasıyla engellemeye çalıştığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin İHA saldırılarını engellemeye çalıştığını açıkladı. Açıklamada, duyulan patlama seslerinin sistemlerin 'düşman saldırılarını' önlemesinden kaynaklandığı belirtildi ve halka emniyet ile güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını bildirdi.
Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?