Kuveyt'te Hava Savunma Önlemleri

Kuveyt'in ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğu bildirildi.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını engellediği belirtildi.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.
Vatandaşlardan ve ülkede yaşayanlardan, yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.
