Kuveyt'te Ortak Tatbikat Faciası

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KUVEYT, 21 Şubat (Xinhua) -- Kuveyt ve ABD, düzenledikleri ortak tatbikat sırasında 2 Kuveyt askerinin hayatını kaybetmesi, bazı askerlerinse yaralanmasına yol açan olayı araştırmak üzere ortak bir teknik ekip kurdu.

Resmi Kuveyt Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah El- Salem El-Sabah perşembe sabahı Kuveyt'in kuzeybatısındaki El-Adarea bölgesindeki kaza yerini ziyaret etti.

Bakan, ekibin oluşturulmasının iki ülkenin operasyonel tatbikatlarda en yüksek emniyet ve güvenlik standartlarını koruma kararlılığını yansıttığını vurguladı.

Kuveyt ordusu, çarşamba günü ABD kuvvetleriyle ortak düzenlenen tatbikat kapsamında gerçek mermi kullanılarak gerçekleştirilen gece eğitimi sırasında Kuveyt Kara Kuvvetleri'nden bir başçavuş ve bir çavuşun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, yaralanan askerlerin acil olarak ameliyata alındığını ve an itibarıyla durumlarının stabil olduğunu doğruladı.