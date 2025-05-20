Kuveyt'ten İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Kuveyt'ten İsrail'e Kınama

Kuveyt Dışişleri, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi.

20.05.2025 14:20
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Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamed Rehabilitasyon ve Protez Hastanesine yönelik saldırısını "uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk ve insani normların açık bir ihlali" olarak niteledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan hastaneyi topçu ateşiyle hedef almasının, " Tel Aviv'in ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımın bir parçası" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kuveyt, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Hamed Rehabilitasyon ve Protez Hastanesini hedef almasını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in savunmasız Filistin halkına karşı sistematik şekilde suç işlemeye devam ettiği ve bu suçların cezasız kaldığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Filistin halkı ile sivil altyapılarının korunması yönünde sorumluluk üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Filistinlilere insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve güvenli, onurlu bir yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusu, dün, Katar'ın desteğiyle Gazze kentinin kuzeybatısında inşa edilen Hamed Rehabilitasyon ve Protez Hastanesine topçu saldırısı düzenlemişti.

Saldırılar nedeniyle aylarca hizmet dışı kalan ve birkaç gün önce yeniden faaliyete başlayan hastane, ikinci defa hizmet dışı kalmıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyururken İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail buradaki toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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