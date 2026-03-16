Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Yakalandı

16.03.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de kuyumcuya biber gazıyla soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı.

Çekmeköy'de kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Akif Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelen bir şüpheli, yanında bulundurduğu biber gazı ile iş yeri sahibine saldırarak soygun girişiminde bulundu.

İş yeri sahibini başından yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşların müdahalesiyle yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Kimlik tespiti yapılan şüpheli K.K'nin dolandırıcılık suçundan 2 kaydı bulunduğu belirlendi.

Yaralanan iş yeri sahibinin sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 00:09:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.