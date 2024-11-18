Kuyumcuya Silahlı Saldırı

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Beylikdüzü'nde motosikletli 2 şüpheli tarafından kuyumcu dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde motosikletle gelen 2 kişi, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Kuyumcudaki çalışanlar ve müşteriler, siper alarak mermilerden korunmaya çalıştı.

İş yerine 28 merminin isabet ettiği saldırıda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yeri incelemesini tamamlarken, saldırganların yakalanmasına yönelik çalımalar sürüyor.

Öte yandan motosikletli saldırganların ateş etme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletli 2 şüphelinin kuyumcu dükkanının önüne yanaştığı, ardından arka tarafta oturan kişinin montunun içerisinden çıkardığı silahla ateş açtığı görülüyor.