Kuyuya İnmek Ölüm Getirdi
Kuyuya İnmek Ölüm Getirdi

17.05.2026 22:48
Aksaray'da bir kuyuya giren 3 kişi metan gazından etkilenerek hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı.

1) KUYUDA GAZDAN ETKİLENDİ, 2 KARDEŞİ VE AKRABASI YARDIM İÇİN KUYUYA İNDİ: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

AKSARAY'da temizlemek için indiği kuyuda metan gazından etkilenip mahsur kalan İsmail Yeşildal (42) ağır yaralı olarak kurtarılırken, kendisine yardım etmek için kuyuya inen kardeşleri Mehmet Yeşildal (28) ve Recep Yeşildal (32) ile akrabası Murat Yeşildal öldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Koçpınar köyünde elma bahçesinde meydana geldi. İsmail Yeşildal, kendilerine ait elma bahçesindeki ağaçları sulamak için kullandıkları 16 metre derinliğindeki su kuyusuna halat yardımıyla girip, temizlik çalışması başlattı. Yeşildal'ın bir süre çıkmaması ve çağrılara da cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen kardeşleri Mehmet ve Recep Yeşildal ile akrabası Murat Yeşildal da kuyuya indi. 4 kişinin kuyudan çıkmaması üzerine, diğer akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine ardından adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinden 1'i kuyuya indiğinde, kuyunun dibinde yaklaşık 70 santimetre su bulunduğunu ve 4 kişinin metan gazından etkilendiğini belirledi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu ilk olarak İsmail Yeşildal'ı çıkardı. Yeşildal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Mehmet Yeşildal, Recep Yeşildal ve Murat Yeşildal çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çevre, Olay, Son Dakika

