Kuzey Kore'den ABD'ye Uçak Tepkisi

Kuzey Kore, "ABD'nin B-1B stratejik bombardıman uçaklarını Japonya'ya konuşlandırmasının bölgesel güvenliğe zarar verdiğini" iddia etti.

Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) çıkan bir haberde, "B-1B'lerin Japonya'ya konuşlandırılması, Asya-Pasifik bölgesinde güç kullanmaya dayalı bir askeri strateji benimseyen ABD'nin, önce Guam'ı üs olarak kullandığı askeri varlığının daha saldırgan bir yapıya evirildiğini gösteriyor. Bu durum, bölgesel güvenlik için son derece ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." denildi.

Haberde Japonya'ya konuşlanan söz konusu uçakların bölgesel güvenliğe katkı sunmak yerine, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki siyasi ve askeri hegemonyasına ve ABD öncülüğünde oluşan münhasır askeri bloka hizmet edecektir." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin bölgedeki askeri tehditleri artırarak "barış ve istikrarı bozma girişimlerinin" bölge halkı tarafından karşılık bulacağı vurgulanan haberde, bu adımın, "sadece ABD-Japonya ortak tatbikatı ya da bölgedeki ülkelere gözdağı vermeye yönelik geçici bir konuşlandırma olmadığı ve daha derin ve kalıcı bir stratejik hedef taşıdığı" belirtildi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 9. Bombardıman Filosu'ndan B-1B Lancer tipi uçakların 15 Nisan'da Japonya'daki Misawa Hava Üssü'ne ulaştığı belirtilerek, bu konuşlandırmanın "müttefikler, ortaklar ve birleşik kuvvetlerle eğitim faaliyetleri ile Hint-Pasifik bölgesinde stratejik caydırıcılığı desteklemek amacıyla" gerçekleştirildiği vurgulandı.