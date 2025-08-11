Kuzey Kore'den Tatbikata Uyarı

Kuzey Kore, 18-28 Ağustos'ta Güney Kore ve ABD tarafından düzenlenecek ortak tatbikatı kınayarak, olası provokasyon durumunda "meşru müdafaa" kapsamında harekete geçeceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan haberde, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol, 18-28 Ağustos'ta ABD ile Güney Kore arasında gerçekleştirilecek "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatına yönelik açıklamalarda bulundu.

No, "Kuzey Kore ile çatışma niyetlerini açıkça ortaya koyan provokatif eylemlerinden dolayı ABD ve Güney Kore'yi şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı No, tatbikat esnasında yaşanacak olası provokasyonda "meşru müdafaa" kapsamında harekete geçecekleri uyarısında bulundu.

ABD ve Güney Kore'nin "UFS" olarak adlandırdığı ortak askeri tatbikat, her yıl düzenleniyor.