Kuzey Kore'nin Ukrayna Planları ABD'yi Endişelendiriyor - Son Dakika
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Kuzey Kore'nin Ukrayna Planları ABD'yi Endişelendiriyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Turner, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda askeri eylem düşünülebileceğini belirtti.

25.10.2024 01:46
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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, "Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'nin doğrudan askeri eylemde bulunmayı düşünmesi" gerektiğini belirtti.

Turner, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker göndermesine" ilişkin açıklamada bulundu.

Turner, "Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'nın egemen topraklarını işgal ederse, ABD'nin Kuzey Kore birliklerine karşı doğrudan askeri eylemde bulunmayı ciddi olarak düşünmesi gerekir." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'ya destek için asker sevk ettiği iddialarını doğruladığını hatırlatan Turner, "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kuzey Kore birliklerinin bu çatışmaya girmesinin ABD için kırmızı çizgi olduğunu açıkça bildirmesi gerektiğini" belirtti.

Turner, "Eğer Kuzey Kore birlikleri Rusya topraklarından Ukrayna'ya saldırırsa, Ukrayna'nın karşılık vermek için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Austin, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'ya destek için bu ülkeye asker sevk ettiği iddialarını doğrulamıştı. Böylece Austin, Kuzey Kore askerinin Rusya'ya sevk edildiğini resmen kayıtlara geçiren şimdiye kadar ki ilk üst düzey ABD yetkilisi olmuştu.

Ukrayna ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaşına destek amacıyla Rusya'ya asker gönderdiğini iddia etmişti.

Rusya ile Kuzey Kore ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'nin Ukrayna Planları ABD'yi Endişelendiriyor - Son Dakika

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