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Kuzey Koreli diplomatlar Çin'de temaslarda bulundu

Kuzey Kore'den üst düzey diplomatik heyetin, Pekin'de temaslarda bulunduğu bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Sun Veydong, Kuzey Koreli mevkidaşı Pak Myong Ho ile bir araya geldi. Diplomatlar, heyetler arası görüşmede, ortak kaygı konusu olan sorunlarda görüş alışverişinde bulunurken, iki ülke arasında 'stratejik iletişimi ve eşgüdümü güçlendirme' konusunda anlaştı.

Kuzey Koreli diplomatlar Çin\'de temaslarda bulundu
17.12.2023 - 20:05,
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Kuzey Kore'den üst düzey diplomatik heyetin, Pekin'de temaslarda bulunduğu bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Sun Veydong, Kuzey Koreli mevkidaşı Pak Myong Ho ile bir araya geldi.

Diplomatlar, heyetler arası görüşmede, ortak kaygı konusu olan sorunlarda görüş alışverişinde bulunurken, iki ülke arasında "stratejik iletişimi ve eşgüdümü güçlendirme" konusunda anlaştı.

Kuzey Kore heyeti, 2019'dan bu yana Çin'e en üst düzey resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guocong başkanlığındaki bir heyet, 9 Eylül'de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 75. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki temaslar, Pyonyang yönetiminin son dönemde Rusya ile yürüttüğü üst düzey görüşmelerinin ardından geldi.

Pyongyang yönetimi, Kovid-19 salgının başlamasının ardından Mart 2020'de tüm sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez eylülde yurt dışına çıkmış ve Rusya'nın Amur bölgesine geçerek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ekimde Pyongyang'ı ziyaret ederek Kuzey Kore lideri ile görüşmüştü.

ABD'nin don dönemde Kuzey Kore'nin nükleer programı ve güdümlü füze denemelerinin yarattığı tehdide karşı Güney Kore ve Japonya ile savunma alanında işbirliğini artırmasının, Rusya, Kuzey Kore ve Çin arasında stratejik yakınlaşmayı teşvik edebileceği öngörülüyor.

Kim ile Putin görüşmesinin, iki ülke arasında askeri işbirliğine yönelik bir adım olabileceği iddia edilmişti.

Öte yandan Çin ve Rus uçakları, bu hafta içinde ortak devriye uçuşunda, Güney Kore'nin Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girmişti.

Kaynak: AA
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