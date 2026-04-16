Kuzey Korelilere Yardım Edenler Cezalandırıldı

16.04.2026 12:40
ABD'de Kuzey Koreli çalışanların kimliklerini gizleyerek iş bulmalarına yardım eden iki sanığa 9 ve 7 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede kimliklerini gizleyerek uzaktan çalışan Kuzey Korelilere yönelik mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, iki ABD vatandaşının, 2021 ile 2024 yılları arasında Kuzey Koreli teknoloji çalışanlarının Amerikan vatandaşlarına ait çalıntı kimlikleri kullanarak ülkedeki 100'den fazla firmada iş bulmalarını kolaylaştırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

Sanıkların yardımcı oldukları Kuzey Koreli çalışanların, ABD merkezli şirketlerden elde ettikleri gelirden Pyongyang hükümetine 5 milyon dolardan fazla kazanç sağladıklarının saptandığı kaydedildi.

Mahkeme, iki sanıktan birini 9 yıl, diğerini 7 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Ayrıca sanıkların 3 yıl denetimli serbestlik altında kalmalarına ve sağladıkları yardımlar karşılığında ödenen tüm parayı devlete iade etmelerine karar verildi.

Suç ağının ABD'deki faaliyetlerinin elebaşı olduğu belirlenen sanığın ayrıca 29 bin dolardan fazla tazminat ödemesine hükmedildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
