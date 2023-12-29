Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti

SAKARYA'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle 3 otobüs ile 1 TIR'ın da olduğu 7 aracın karıştığı, 10 kişinin öldüğü 61 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 7 sürücü, adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Sol şeritte yavaşlayan kamyonete, arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle durdu, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen ve aralarında 2 yolcu otobüsü ve 1 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Araçlar, kaza nedeniyle otobüsten inen yolculara da çarptı. Kazada, Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk ve Sedat Değirmenci ile ismi öğrenilemeyen 1 erkek, hayatını kaybetti, 8'i ağır 61 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. 7 aracın sürücüsü Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan, ismi açıklanmayan 7 sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücülerden bazılarının yaralanma sonucu vücudunda sargılar olduğu görüldü.

'OLDU ABİ İŞTE'

Kazada, ayağından ve başından yaralanan bir sürücü, adliye önünde basın mensuplarının "Kazayı hatırlıyor musunuz?" sorusuna, "Hatırlıyorum, TIR kaza yapmış. Son anda gördüm. Sola kırdım, ben de bir arabaya vurdum. İkinci şeritteydim" dedi.

Kazaya karışan bir başka sürücü ise aynı soruya "Oldu abi işte" diye cevap verdi.