L3Harris, FAA iletişim altyapısının yüzde 70'inden fazlasını yeniledi

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) iletişim altyapısından sorumlu yüklenici şirket L3Harris Technologies, Ulusal Hava Sahası Sistemini destekleyen iletişim altyapısını yenileme çalışmalarının yüzde 70'inden fazlasının tamamlandığını bildirdi.

L3Harris Technologies'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD Ulusal Hava Sahası Sistemini destekleyen iletişim altyapısını yenileme çalışmalarının bir süredir devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, FAA ile yakın işbirliği içinde yapılan, eski bakır kabloları fiber optik sisteme dönüştürmeye yönelik bu yenileme çalışmasının yüzde 70'inden fazlasının tamamlandığı kaydedildi.

Firmanın, FAA'nın 13 Kasım'da uçuşların durdurulması kararına ilişkin soruşturmasını desteklediği ifade edilen açıklamada seyahat edenleri, hava yolu şirketlerini, hava trafiği operatörlerini etkileyen bu durumun ciddiye alındığı belirtildi.

FAA, 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığını duyurmuş, bu nedenle ABD genelindeki tüm havalimanlarında tedbir amacıyla uçuşları durdurma kararı almıştı.

Ülke genelinde uçuşların 4 saatten fazla durdurulması sonrasında operasyonlar normale dönerken, hava ulaşımını etkileyen gecikme ve iptaller devam ediyor.