Ladik\'te 112 Acil Çağrı Merkezi Temeli Atıldı

Ladik ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi temeli atıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Ladikli Yönetici ve Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) tarafından imzalanan protokol kapsamında yapımına karar verilen 112 Acil Çağrı Merkezi temeli törenle gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların ve duaların ardından merkezin temeli atıldı.

Törene, Kaymakam Muhammet Özbalta, Belediye Başkanı Adnan Topal, Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi İdris Çakırnazif ile LAYSİAD Başkanı Ali Sukas ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.