Ladik\'te Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonu

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Samsun'un Ladik ilçesinde elektrikli araçların sayısının artması nedeniyle şarj istasyonu kurulacak.

Ladik Belediyesi, ilçeye şarj istasyonu kurulumu için bir özel firmayla anlaşma imzalandı.

İlçenin üç ayrı noktasında kurulacak istasyon ile elektrikli araçları olan vatandaşların şarj ihtiyacı çözülmüş olacak.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, istasyonlarla ilgili gerekli izinlerin firma tarafından alınacağını belirterek, "İlçemizde 3 ayrı noktada şarj istasyonu kurulacak. Yeni dönemde artık bu hizmet kaçınılmaz oldu. Gelişen teknolojik gelişmeler çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşması nedeniyle çok gereksinim olacak. Ayrıca ilçemize gelen misafirlerimiz için de çok gerekli. Bu hizmet şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.