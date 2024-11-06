Lahbib, Eşitlik İçin Mücadele Edecek

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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyeliğine aday gösterilmesi üzerine Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada, Cezayirli maden işçisi bir babanın kızı olarak AB yönetici olabilmesine imkan veren sistemin sürdürülmesi, Avrupa'nın eşit fırsatlar sunan, ırkçılığın, cinsiyet ayrımının olmadığı bir kıta olması için çalışacağını anlattı.

AB'ye üye ülkelerde 6-9 Haziran'da, gelecek 5 yıllık yönetimi belirlemek için yapılan seçimlerin ardından, AB'nin yürütme organı Komisyon'un yeni ekibinin oluşturulmasına dair süreç devam ediyor.

Belçika'nın, AB Komisyonu Başkanlığına bir kez daha seçilen Ursula von der Leyen'in yeni ekibine katılması için aday gösterdiği ve von der Leyen tarafından "Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üye" portföyüne uygun görülen Lahbib, AP milletvekillerinin karşısına çıktı.

Lahbib, AP'nin konuyla ilgili komitelerini bir araya getiren oturumda gelecek dönem için programını sunarak, milletvekillerinin güvenoyuna talip olduğunu dile getirdi.

Konuşmasına başlarken Lahbib, şunları kaydetti:

"77 yıl önce babam Cezayir'den Belçika'ya iş aramak için geldi. Bir maden ocağında iş buldu. Benim üniversiteye gitmem beklenmiyordu ama gittim. İlk kadın savaş muhabiri, özel temsilci, Kuzey Afrika kökenli bir televizyon spikeri olmam beklenmiyordu. Ama oldum. Ülkeme dışişleri ve Avrupa işleri bakanı olarak hizmet etmem beklenmiyordu ama yaptım. Peki size hikayemi neden anlatıyorum? Çünkü bu bir Avrupa hikayesi. Avrupa'nın anlamı eşitlik, dayanışma ve fırsattır. Bunlar beni ben yapan Avrupa değerleridir. Ayrımcılıktan ve eşitsizlikten uzak bir topluma, herkesin özgürce yaşayabileceği, gelişebileceği ve tüm potansiyelini ifade edebileceği bir Avrupa'ya inanan biriyim. Eğer onayınızı alırsam görev sürem boyunca her gün uğruna savaşmaya devam edeceğim değerler bunlardır."

Lahbib, sunumunda eşitlik portföyüne öncelik verdi. Özellikle kadınlara yönelik ve aile içi şiddeti önleme konusunda taahhütlerde bulunan Lahbib, "insan hakları", "cinsiyet eşitliği", "ırkçılık" konularında 2025 sonrası için yeni stratejiler hazırlayacağını söyledi.

Kriz yönetimi portföyüyle ilgili olarak da Lahbib, "Artık krizlere sadece tepki vermekle kalamayız." dedi.

Lahbib, İspanya'daki sellerde yaşanan can kaybının bunun bir kanıtı olduğunu vurgulayarak, "Üye ülkeleri desteklemek için bir strateji aracılığıyla krizleri daha iyi öngörmeli ve engellemeliyiz. Bunu dönemimin başında sunacağım." diye konuştu.

Bir milletvekilinin Gazze'deki durum ve AB'nin insani yardımlarıyla ilgili sorusu üzerine Lahbib, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) doğrudan bahsetmeden, BM kurumlarına desteğini yineledi ve sivil nüfus, okullar ve hastanelerin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Komisyon'da eşitliğe verilen önemin azaldığı iddia edildi

Bazı milletvekilleri "eşitlik" portföyünün başlı başına bir sorumluluk alanı olmaktan çıkarılıp kriz yönetimi ve hazırlıkla birleştirilmesine tepki göstererek, bunun eşitliğin öneminin azaltılması anlamına gelip gelmediğini sordu.

Lahbib, eşitlik alanının önem ve sorumluluklarının önceki dönemle aynı kaldığını ancak ana fikrin çapraz alanlarının birbirine entegre edilmesi ve daha fazla verimlilik sağlanması olduğunu anlattı.

Gazetecilik geçmişi sorgulandı

Bir milletvekilinin, gazeteci olduğu yıllarda AB'nin mevcut dış politikasıyla örtüşmeyecek şekilde, Rus vizesiyle Kırım'a gittiğini anımsatması üzerine Lahbib, her olaya tanıklık etmenin gazetecilik mesleğinin bir parçası olduğunu, bakan olduğunda ise devletin politikasına uygun hareket etmesi ve ikisinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

Lahbib ve diğer 25 Komisyon üyesi adayının, AP komitelerinde katıldığı soru-cevap oturumları tamamlandığında, Genel Kurulda yapılacak bir oylama ile güvenoyu alıp almayacaklarını belirlenecek.

Von der Leyen başkanlığındaki ikinci AB Komisyonu'nun göreve başlamasının aralık ayını bulması bekleniyor.