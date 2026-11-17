Eski Kosova Cumhurbaşkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Hashim Thaçi, savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Hollanda'nın Lahey kentindeki davanın tanıklarını etkilemeye yönelik girişimleri ve mahkeme kararlarını ihlal etmesi nedeniyle 17 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Lahey'de faaliyet gösteren Kosova Özel Odalarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Thaçi ile Bashkim Smakaj, İsni Kilaj, Fadil Fazliu ve Hajredin Kuçi'nin yargılandıkları davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, Thaçi'nin Lahey'de savaş suçlarından tutuklu yargılandığı dava sürecinde, 2 Temmuz 2023'te cezaevini ziyaret eden Fazliu aracılığıyla tanık Rrustem Mustafa'ya savcılık tarafından sorulması halinde kendisiyle iletişim kurduğunu inkar etmesi yönünde talimat ilettiğini tespit etti.

Thaçi'nin 7 Ekim 2023'te cezaevini ziyaret eden Smakaj aracılığıyla savaş suçları davasında ifade verecek diğer tanık Bislim Zyrapi'ye yönelik yazılı talimatlar verdiği tespit edildi ve bu talimatlar Smakaj'ın evinde ele geçirildi.

Ayrıca Thaçi'nin ziyaretçilerine bazı savcılık tanıkları hakkındaki gizli bilgileri açıkladığı ve tanıklarla iletişim kurma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Mahkeme, Thaçi'yi resmi görevlilerin görevlerini yerine getirmesini engellemeye teşebbüs, yargılama sürecinin gizliliğini ihlal ve mahkemeye saygısızlıktan suçlu bularak savaş suçları davasındaki cezadan ayrı infaz edilmek üzere 17 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aynı davada Smakaj ve Fazliu, Thaçi'nin talimatlarını tanıklara iletmeye yönelik girişimlere katılmaktan ve mahkemeye saygısızlığa yardım etmekten suçlu bulunarak 12'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak cezalarını tamamladıkları kabul edilen iki isim tahliye edildi.

Kuçi tanıklarla iletişim yasağına rağmen tanık Rrustem Mustafa'ya mesaj göndermesi nedeniyle işlediği mahkemeye saygısızlık suçundan bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Kuçi'nin cezası bir yıl süreyle ertelendi.

Kilaj ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kararın açıklanmasının ardından Thaçi'nin "Bu siyasi bir karar, adalet değil." dediği duyuldu.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan Özel Mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık Lahey'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu eski UÇK komutanları Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi, 4-5 Kasım 2020'de gözaltına alınarak Lahey'e transfer edilmişti. UÇK komutanlarının Lahey'de tutuklu yargılanması 3 Nisan 2023'te başlamıştı.

Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada karar 16 Eylül'de açıklanmış, mahkeme, Thaçi ve diğer UÇK komutanları Krasniqi, Veseli ve Selimi'yi 385 kişiye keyfi gözaltı, 49 kişiye kötü muamele, 303 kişiye işkence ve 96 cinayet dahil olmak üzere savaş suçlarından suçlu bulmuştu.

Söz konusu suçlardan Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl ve Selimi 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. UÇK komutanlarının avukatları karara itiraz edeceklerini bildirmişti.