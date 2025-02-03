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Lahey Grubu Kuruldu

Hindistan ve 8 ülke, İsrail'e yaptırım uygulamak için Lahey Grubu'nu kurdu.

03.02.2025 12:17
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(ANKARA) - İsrail'in uluslararası hukuku ihlaline karşı hukuki, diplomatik ve ekonomik önlemleri kendi aralarında ortak bir eylem planıyla koordine etmeyi amaçlayan Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Malezya, Namibya, Kolombiya, Bolivya, Şili, Senegal, Honduras ve Belize'den oluşan dokuz ülke cuma günü Lahey Grubu'nu kurdu. Lahey Grubu ülkeleri İsrail'e yakıt ve silah taşıyan gemilerin kendi kara sularında demirlemesini yasakladıklarını açıkladı.

Lahey Grubu'nu oluşturan Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Malezya, Namibya, Kolombiya, Bolivya, Şili, Senegal, Honduras ve Belize'nin temsilcileri, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Söz konusu ülkeler, İsrail'in Filistin'deki işgalini sonlandırmak amacıyla İsrail'e karşı yaptırımlar uygulayacak.

Grup, özellikle "uluslararası insancıl hukukun ihlali veya soykırım eylemlerine aracılık etme riski taşıyan durumlarda", İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili ekipmanların sağlanmasını veya transferini önlemeyi planlıyor. Üye ülkeler, İsrail'e askeri yakıt ve silah taşıdığı şüphesi bulunan gemilere limanlarında demirleme izni vermeyeceğini açıkladı.

Lahey Grubu ülkelerinin bu girişimi İsrail tarafından kınanırken Hamas bunun önemli bir adım olduğunu belirtti

Hamas, dün yaptığı açıklamada, Filistin'le dayanışmak ve İsrail'e karşı ortak hareket etmek amacıyla böyle bir ittifakın kurulmasını önemli bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti.

Girişimin "bu ırkçı ve faşist işgali sona erdirmek için uluslararası düzeyde önemli ve anahtar bir adım" olarak tanımlandığı Hamas'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Malezya, Namibya, Kolombiya, Bolivya, Şili, Senegal, Honduras ve Belize'nin Lahey Grubu'nu kurma girişimini takdir ediyoruz... Siyonist işgal sisteminin sonu, maliyetinin arttırılması ve küresel anlamda izole edilmesiyle gelecektir, tıpkı Güney Afrika'daki apartheit rejimiyle yapıldığı gibi. Siyonist savaş suçlularına karşı uluslararası adalet sağlanmadan, Nazi ve faşist liderlerle olduğu gibi, bir caydırıcılık sağlanamayacaktır."

Hamas daha çok ülkeyi gruba katılmaya çağırdı

Hamas, dünya ülkelerini "Soykırım savaşları ilkeleriyle ihlal edilen uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları yasalarının güvenilirliğini yeniden sağlamak amacıyla gruba katılmaya" çağırdı.

Lahey Grubu'nun adımı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrail yetkilileri hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle tutuklama kararı çıkarmasının ardından atıldı.

Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı ise İsrail'e, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere tüm Filistin topraklarını boşaltma talimatı vermişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güney Afrika, Diplomasi, Endonezya, Hindistan, Politika, İsrail, Güncel, Hukuk, Lahey, Dünya, Son Dakika

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