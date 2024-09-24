Lammy'den İsrail-Lübnan Gerginliği Uyarısı

Güncel

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ve Lübnan sınırında artan gerginliğin sürmesinin "daha da yıkıcı sonuçlar doğurma riski taşıdığı" uyarısında bulundu.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, Lübnan ve İsrail'deki roketler ve hava saldırıları ile bunların sonucunda meydana gelen sivil kayıplardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Bakan Lammy, "Tırmanışın devam etmesi daha da yıkıcı sonuçlar doğurma riski taşımaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail ve Hizbullah'a yönelik acil ateşkes çağrısını yinelediğini kaydeden Lammy, G7 ülkelerinin bakanlarıyla yapacağı görüşmede bunu vurgulayacağının altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 492 kişi öldü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.