Çin'de, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde hükümet başkanlığı ve diğer idari görevlerde bulunan Lan Tienli, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından rüşvet suçundan idam cezasına çarptırıldı.

Hunan eyaletinin Çangdı kentinde görülen davada mahkeme, Lan'ın, 2008-2025 döneminde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi yönetimindeki konumlarını kötüye kullanarak iş faaliyetleri, proje ihaleleri ve personel terfilerinde şahıs ve kuruluşlara haksız menfaat sağlama karşılığında toplam 587 milyon yuan (88 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Mahkeme, eski yöneticiye 2 yıl ertelemeyle idam cezası verilmesine, ömür boyu siyasi haklarından men edilmesine ve kişisel mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Lan'ın suçlarını itiraf ettiğini, soruşturmacılar tarafından henüz bilinmeyen suç olgularını gönüllü olarak açıkladığını, pişmanlığını dile getirdiğini ve yasa dışı elde ettiği varlıkları iade ettiğini bildiren mahkeme, bazı suçlar girişim düzeyinde kaldığı ve rüşvet varlıklarının büyük bölümü geri alındığı için cezasının ertelemeyle hafifletildiğini belirtti.

Çin kanunlarına göre sanığın cezası 2 yıl boyunca suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Özerk bölgelerin yöneticileri hedefte

2025'te Çin'in eyalet düzeyindeki 5 özerk statülü bölgesinin 4'ünün hükümet başkanı ve 1'inin hükümet başkanı yardımcısı, yolsuzluk soruşturmalarına konu olmuştu.

Lan dışında, eski Tibet Özerk Bölgesi Hükümeti Başkanı Çi Cala, eski İç Moğolistan Özerk Bölgesi Hükümeti Başkanı Vang Lişia, eski Ningşia Hui Özerk Bölgesi Hükümeti Başkanı Liu Hui ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti İdari Başkan Yardımcısı Çın Veycün hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bunlardan Çi Cala, yapılan yargılamanın ardından 6 Haziran'da ömür boyu hapse mahkum edilmiş, Vang Lişia, Liu Hui ve Çın Veycün ise soruşturmalar sürerken Çin Komünist Partisinden ihraç edilmişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui de bu yıl içinde soruşturma geçirmiş ve 5 Kasım'da rüşvet suçlamasıyla yargıya sevk edilmişti.