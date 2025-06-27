Lapseki Çavuş Barajı inşaatında son durum - Son Dakika
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Lapseki Çavuş Barajı inşaatında son durum

Lapseki Çavuş Barajı inşaatında son durum
27.06.2025 13:19
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Barajın yapımı tamamlanınca 920 dekar arazi sulanacak, ilerleme oranı yüzde 90'a ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Lapseki Çavuş Barajı inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapımı süren Çavuş Barajı'nın tamamlanmasıyla 920 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Barajın ulaşım yolları, dipsavak yapısı ve gövde dolgu imalatlarının tamamlandığını ifade eden Balta, projenin genel ilerleme oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu, kalan dolusavak ve vana odası ünitelerinin inşaatının sürdüğünü bildirdi.

Temelden yüksekliği 31,25 metre olan ve 448 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip barajın, tamamlandığında 2025 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 300 bin lira katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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