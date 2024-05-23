Lapseki'de İlkokul Öğrencilerine Vergi Bilinci Projesi - Son Dakika
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Lapseki'de İlkokul Öğrencilerine Vergi Bilinci Projesi

Lapseki\'de İlkokul Öğrencilerine Vergi Bilinci Projesi

Lapseki'de ilkokul öğrencilerine yönelik vergi bilinci sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı proje, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine devletin ve vatandaşların sorumluluklarını anlatmayı, verginin önemini vurgulamayı ve toplumun farkındalığını artırmayı hedefliyor. Proje, Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu, 25 Eylül İlkokulu ve İsmail Baykut İlkokulu'nda gerçekleştirilecek ve iki etapta tamamlanacak.

23.05.2024 12:09
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Lapseki'de ilkokul öğrencilerine yönelik vergi bilinci sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı proje iki etapta gerçekleştirilecek.

Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu, 25 Eylül İlkokulu ve İsmail Baykut İlkokulu'nda yapılacak projenin amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine devletin vatandaşa karşı sorumluluklarını, vatandaşların devlete karşı sorumluluklarını anlatmak, verginin önemini belirtmek ve bu konuda toplumun farkındalığını arttırmak olarak belirlendi.

Proje yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Gümüş'ün yaptığı çalışmada, öğretim görevlileri Çiğdem Helvacıoğlu, Çağdaş Ayas ve Ümran Şahbaz ile öğrenciler Zerrin Sarı, Aleyna Balyalı, Efe Yağız Kıyıcı ile Sudenaz Perkin görev alacak.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Lapseki, Eylül, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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