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Lapseki Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Lapseki Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde, afet planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, bölgede yaşanan bir deprem ve depreme bağlı olarak çıkan yangın olayı simüle edilerek, hastanede tedavi gören hastaların tahliyesi ve depremzede başvuruları konu edildi. Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Çanakkale Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de gözetiminde katıldı.

15.12.2023 - 12:14,  Güncelleme: 12:27
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Lapseki Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı

ÇANAKKALE - Lapseki Devlet Hastanesinde Hastane Afet Planı çerçevesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Lapseki Devlet Hastanesinde Sivil Savunma Birimi ve Acil Durum Afet Yönetim Ekibi tarafından düzenlenen Hastane Afet Planı tatbikat senaryosunda, bölgede yaşanan bir deprem ve depreme bağlı oluşan bir yangın olayı simüle edilerek, hastanede tedavi altında olan hastaların tahliyesi ve ilçe merkezinden depremzede başvuruları konu edildi.

Tatbikat Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Çanakkale Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine bağlı personeller gözetiminde gerçekleştirilerek, tatbikatta, hastane personeli ile birlikte, Lapseki Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Gelibolu Ecebey Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin de desteği alındı. Gerçekleştirilen tatbikatta bölgede meydana gelebilecek bir deprem ve depreme bağlı oluşabilecek diğer acil durumlara karşı hazırlıklı olma ve aktivasyon durumu değerlendirildi.

Lapseki Devlet Hastanesi Başhekim Op. Dr. Ömer Aydemir, başarı ile gerçekleştirilen tatbikat sonrası tüm katılımcılara teşekkür etti.

Lapseki Devlet Hastanesi\'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Kaynak: AA
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