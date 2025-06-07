Lastik Kesme İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lastik Kesme İddiasıyla Tutuklama

07.06.2025 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye'de 16 aracın lastiklerini kesen zanlı tutuklandı. Olay, alışveriş merkezinde yaşandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 aracın lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde araç lastiklerinin bıçakla kesildiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede lastikleri kesen kişinin H.H.A. (19) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

Alışveriş, Güvenlik, Eyyübiye, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lastik Kesme İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
Siirt’te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Galatasaraylıları yıkacak “Osimhen“ iddiası Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

20:53
Ferdi Zeyrek’in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
20:50
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
20:24
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
20:10
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı
15:51
Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
11:29
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
10:40
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
09:56
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
09:30
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
09:28
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
08:28
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 21:49:09. #7.13#
SON DAKİKA: Lastik Kesme İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.